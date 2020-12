Virus, la variante inglese è contagiosissima. Olanda e Belgio bloccano i voli dal Regno Unito

20 dicembre 2020 a

La variante inglese del coronavirus è contagiosissima è ha già raggiunto anche Olanda, Danimarca e Australia. Per questo alcuni Paesi del nord Europa come Olanda e Belgio stanno già correndo ai ripari e hanno bloccati i voli aerei provenienti dal Regno Unito. L'Italia, invece, è ancora ferma.

L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è in «stretto contatto» con le autorità britanniche per quanto riguarda la nuova variante del virus del Covid-19 che si sta diffondendo più rapidamente della precedente. Lo ha comunicato la stessa Oms in un tweet. L’Oms ha spiegato che il Regno Unito sta condividendo le informazioni dagli studi in corso sulla mutazione e ha promesso di aggiornare a riguardo gli Stati membri e l’opinione pubblica, «man mano che si apprendono caratteristiche di questa variante e le sue implicazioni».

La nuova variante del coronavirus che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell’Inghilterra è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Bb, Maria Van Kerkhove, esperta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde. L’esperta ha spiegato che «più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare» e ha sottolineato che a quanto si è ricostruito, la nuova variante è partita dal Sud-Est dell’Inghilterra o da Londra.

E dopo la scoperta di una nuova variante di Covid nel Regno Unito, il governo olandese blocca i voli in via precauzionale. Traffico aereo, invece, ancora aperto tra Uk e Italia. «Il 20 dicembre, alle ore 6 locali entrerà in vigore il divieto sui voli che trasportano passeggeri dal Regno Unito - si legge in una nota - Questo divieto rimarrà in vigore fino al 1 ° gennaio 2021 al più tardi». Il governo olandese fa sapere che sta monitorando da vicino gli sviluppi all’estero per quanto riguarda la malattia da coronavirus e sta valutando ulteriori misure per quanto riguarda altre modalità di trasporto. Nei prossimi giorni, insieme ad altri Stati membri dell’UE, esplorerà la possibilità di limitare ulteriormente il rischio che il nuovo ceppo del virus venga importato dal Regno Unito. Sabato sera è stata inviata una lettera alla Camera dei rappresentanti olandese per informare la Camera di questa decisione.

