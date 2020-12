Immunologo choc, vaccino anti Covid a rischio efficacia

20 dicembre 2020 a

Le mutazioni del coronavirus corrono il rischio di rendere inefficace il vaccino anti Covid. A spiegarlo in un’intervista pubblicata su Repubblica è l’immunologo Andrea Cossarizza, immunologo dell’università di Modena e Reggio Emilia.

A far suonare l’allarme sarebbe la variante inglese del virus le cui mutazioni potrebbero riguardare proprio la proteina spike che è il bersaglio colpito degli attuali vaccini in distribuzione. Cossarizza spiega che, al momento, non è ancora possibile fare previsioni precise perché bisognerà valutare quale parte del coronavirus sia stata interessata dalla mutazione inglese. Anche da questo dipenderà la reale efficacia dei vaccini.

