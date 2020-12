Francia, il premier Macron positivo al coronavirus

17 dicembre 2020 a

Il presidente francese Emmanuel Macron ha il covid 19. Il presidente è risultato positivo al test del coronavirus secondo quanto riporato da Le Figaro, citando l'Eliseo. L'Eliseo ha riferito che il presidente si è sottoposto al test "non appena sono comparsi i primi sintomi", senza precisare quali essi siano stati. Macron resterà in isolamento per sette giorni, nei quali "continuerà a lavorare e si occuperà a distanza delle sue attività", ha aggiunto.

