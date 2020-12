Adolf Hitler eletto amministratore in Namibia

03 dicembre 2020 a

Adolf Hitler è stato eletto amministratore del distretto elettorale di Ompundja, in Namibia. Questa volta, però, l'uomo è di colore e di cognome fa anche Uunona. E' membro di un partito di ispirazione socialista e ha ottenuto l'84,88 per cento dei voti alle elezioni regionali. Adolf Hitler Uunona ha fatto sapere che non ha nulla a che vedere col dittatore nazista e che, evidentemente, suo padre non ha capito cosa rappresentava realmente Adolf Hitler. Uunona, comunque, tranquillizza tutti sul fatto che non ha alcuna intenzione di sottomettere il mondo...

