Il prof antisemita elogia Hitler. Il rettore gli dichiara guerra

Il professore nazista e antisemita scatena il panico. Emanuele Castrucci pubblica un tweet contro gli ebrei e che inneggia a Hitler e il rettore dell'università di Siena annuncia la sospensione del docente di Filosofia del diritto.

Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo. pic.twitter.com/R3noH2Glbh — Emanuele Castrucci (@castrucci1) November 30, 2019

"Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo». È quanto scrive in un tweet sul proprio profilo twitter, accompagnandolo con una foto di Adolf Hitler, un docente di filosofia del diritto dell’ateneo di Siena, il professor Emanuele Castrucci. Il professore universitario, sempre sul suo profilo, aggiunge che «Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l’intera civiltà europea».

Per approfondire leggi anche: Estremisti di destra pronti al partito nazista. C'è anche Miss Hitler

Chiaramente prende immediatamente posizione il rettore dell’università di Siena, Francesco Frati, che ha replicato affermando che «il professor Castrucci scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità» e «l’università di Siena, come dimostrato in molteplici occasioni, è dichiaratamente antifascista e rifugge qualsiasi forma di revisionismo storico nei confronti del nazismo». E ancora: «Le vergognose esternazioni del professor Castrucci offendono la sensibilità dell’intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso».

Trovo vergognose le esternazioni revisioniste e neonaziste del Prof. Castrucci. Tali affermazioni infangano il nome di USiena, che ho intenzione di difendere. Ho dato mandato agli uffici di attivare i provvedimenti conseguenti alla gravità del caso. — Francesco Frati (@francescofrati) December 2, 2019

«L’Ateneo che ho l’onore di rappresentare - ha dichiarato il rettore Frati - si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo». Con un comunicato ufficiale, il rettore, «personalmente e in nome e per conto dell’Universita di Siena, condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti» del docente Castrucci.