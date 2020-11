La Regina Elisabetta vuole salvare il Natale. Perché chiama l'analista

Giada Oricchio 07 novembre 2020 a

Elisabetta II vuole salvare il Natale e per farlo porta la famiglia dall’analista. Secondo il magazine australiano “New Idea”, la Regina d’Inghilterra avrebbe convocato una riunione per appianare le divergenze e archiviare incomprensioni e rancori con l’aiuto di un professionista super partes. L’ordine, pardon l’invito, è stato spedito al principe Carlo, ai fratelli William e Harry e alle rispettive mogli Kate e Meghan.

Diversi i nodi da sciogliere. Innanzitutto il rapporto tra William e Harry che si sarebbe guastato per i dubbi del futuro Re sulla decisione del fratellino di sposare la Markle e di lasciare la famiglia reale per vivere a Malibù. Poi ci sarebbero da affrontare le scuse del principe Filippo alla Markle per aver detto le “attrici si frequentano, ma non si sposano” e i battibecchi tra le due nuore. Per ultimo, ma non per ultimo, anche Sua Maestà dovrebbe sviscerare tutto il suo disappunto per la rottura di Harry con le tradizioni secolari come la neutralità in politica. Resta da capire se i Duchi di Sussex decideranno di sorvolare l'Oceano e passare le vacanze di Natale al freddo della campagna inglese pur di rasserenare i rapporti o se preferiranno restare al caldo della California partecipando in conference call. Non sarebbe la stessa cosa, of course.

