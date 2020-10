Meghan Markle, la duchessa riappare in pubblico: "Nel 2019 ero la persona più trollata in tutto il mondo"

Costanza Cerasi 12 ottobre 2020 a

"Mi è stato detto che nel 2019 ero la persona più trollata in tutto il mondo", ha detto Meghan Markle in un'intervista a Teenage Therapy Podcast per la Giornata mondiale della salute mentale sabato scorso. Nel podcast, la duchessa del Sussex ha raccontato come ha resistito a tutte le prese in giro sul web, un problema che molti adolescenti affrontano regolarmente, in particolare durante il periodo di pandemia che porta le persone ad essere più isolate.

Teenage Therapy Podcast è composto da un gruppo di cinque amici adolescenti con sede in California. "In onore della Giornata mondiale della salute mentale, il Duca e la Duchessa del Sussex si sono seduti con noi per fare una conversazione sull’importanza della salute mentale, sulla rimozione dello stigma attorno al problema e su come possiamo tutti contribuire a un mondo più sano", dichiarano in post sull'account Instagram del gruppo.

Tutti muniti di mascherine, come illustrato da una foto pubblicata sui social del gruppo su Instagram, i ragazzi e la coppia hanno registrato l'episodio insieme. Meghan ha parlato dell'isolamento e del bullismo online. "Anche se la nostra esperienza è unica e ovviamente può sembrare molto diversa da ciò che le persone vivono giorno per giorno, è comunque un'esperienza umana ed è universale”, dice secondo un articolo della CNN. “Sappiamo tutti come ci si sente ad essere feriti. Sappiamo tutti come ci si sente ad essere isolati o ad essere separati. E penso che sia per questo che il lavoro che fate qui è così importante ... che le persone sappiano che c'è qualcuno con cui parlare. Non sei il solo ad affrontare tutto questo. Lo stiamo capendo tutti”.

Anche il principe Harry ha avuto qualche parola di incoraggiamento da condividere con gli ascoltatori. “È molto facile essere risucchiati e consumati dalla negatività, ma abbiamo tutti la possibilità di scegliere se tagliarla fuori dalla nostra vita”. Ha aggiunto anche che la meditazione è un’attività che trova molto efficace in queste situazioni.

L’Organizzazione mondiale della sanità, festeggia la giornata mondiale della salute mentale ogni 10 ottobre con l'obiettivo di “aumentare la consapevolezza dei problemi di salute mentale in tutto il mondo e mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale".

