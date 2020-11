Trump e i brogli, adesso Greta Thunberg si vendica: "Rilassati Donald"

La vendetta è un piatto da consumare freddo. Greta Thunberg restituisce la pariglia a Donald Trump. Un anno fa il Presidente degli Stati Uniti attaccò la giovanissima attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico con un tweet: “E’ così ridicola. Greta dovrebbe lavorare sui suoi problemi di gestione della rabbia e poi vedere un buon vecchio film con un amico. Calma Greta, calma”.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA