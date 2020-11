"Il voto postale boicottato da Trump". Il politologo Ian Bremmer sfotte il tycoon con un meme

06 novembre 2020 a

a

a

Donald Trump sostiene che la truffa è tutta nel voto postale, perché è incredibile che sia al 90-95% per Joe Biden. Il problema è che lui per mesi ha chiesto ai suoi elettori di non votare assolutamente per posta perché era un voto del tutto manipolabile. E i suoi elettori evidentemente gli hanno dato retta. Lo sintetizza con un meme divertente e sarcastico il politologo Ian Bremmer.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.