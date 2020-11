Maradona in ospedale. Cosa c'è dietro il ricovero

03 novembre 2020 a

Diego Armando Maradona è stato ricoverato con segni di depressione, tre giorni dopo il suo sessantesimo compleanno. Un membro dello staff di Maradona ha dichiarato all’Associated Press che le condizioni di salute dell’ex calciatore «non sono gravi». Ha chiesto l’anonimato perché non era autorizzato a parlare della questione.

Maradona in ospedale, il medico “E' triste, utili degli accertamenti”

«È molto triste da una settimana, non ha voglia di mangiare», ha detto aggiungendo che il medico personale di Maradona, Leopoldo Luque, ha portato l’ex calciatore in ospedale per sottoporlo a controlli sanitari.

