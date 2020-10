La Corea del Nord sfida Trump con una gigantesca parata militare

10 ottobre 2020 a

Una gigantesca parata militare alle prime ore di oggi a piazza Kim Il Sung, a Pyonyang. «Sono stati rilevati segnali secondo cui la Corea del Nord ha condotto una parata militare all’alba a piazza Kim Il Sung mobilitando un gran numero di uomini ed equipaggiamenti», afferma un breve comunicato dello Stato Maggiore sudcoreano (Jcs) rilanciato dall’agenzia Yonhap. Segnali rilevati anche dai servizi d’intelligence Usa.

«L’intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti hanno analizzato (l’evento), inclusa la possibilità che possa trattarsi dell’evento principale», non di una prova, aggiungono i militari sudcoreani. Una dimostrazione di forza in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori. Non è chiaro se fosse presente il leader nordcoreano Kim Jong Un. E, ha aggiunto un ufficiale sudcoreano, «stiamo analizzando i dettagli degli armamenti». L’evento era atteso anche se non era stato annunciato formalmente. C’erano anche state indiscrezioni secondo cui Pyongyang avrebbe svelato un nuovo missile intercontinentale. Dal "fiasco" del summit con Donald Trump a Hanoi dello scorso anno, i colloqui sul programma nucleare nordcoreano sono in fase di stallo. Alla fine del 2019 il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva promesso una nuova «arma strategica».

