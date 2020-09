Harry e Meghan si buttano in politica. L'appello anti Trump fa infuriare la Regina

24 settembre 2020 a

Il principe Harry e Maghan Markle, duchi del SUssex, scendono in campo contro la rielezione di Donald Trump e Buckingham Palace sbotta. L'ultimo video della coppia sfuggita al protocollo reale parla delle elezioni Usa di novembre come le "più importanti della nostra vita" ed è pertanto fondamentale che "rigettiamo i discorsi d'odio, la disinformazione e la negatività online", parole lette da più parti come un appello anti-Trump. L'incidente diplomatico è dietro l'angolo, però, perché l'intervento seppure la coppia sia libera dal giogo nobiliare dopo l'accordo con la Royal Family può rappresentare una grossolana violazione delle regole di imparzialità della Casa reale britannica.

A preoccupare maggiomente è l'attivismo di Meghan, per la quale si era parlato anche di una vera e propria carriera politica dopo la Megxit. Durante l'incontro con la femminista americana Gloria Steinem, si è messa a fare telefonate a elettori scelti a caso. Molti osservatori leggono nelel sue mosse la volontà di spendersi per il "lobbying politico" o addirittura lanciarsi nella politica americana con il sogno di ricalcare le orme degli Obama.

