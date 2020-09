Meghan Markle liquida la Regina Elisabetta: Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix

Giada Oricchio 08 settembre 2020 a

Netflix ricopre d'oro Meghan Markle e lei liquida in contanti Frogmore Cottage, la residenza che Elisabetta II le aveva messo a disposizione dopo il matrimonio con Harry d'Inghilterra.

Sembra una serie TV, ma è meglio di una serie TV. Se una volta c'erano gli Studios di Hollywood, oggi c'è Netflix, la piattaforma online che ha rivoluzionato l'intrattenimento e che ha una fiducia cieca nelle capacità di Meghan e Harry. I Duchi di Sussex, infatti, saranno pure senza corona, ma hanno firmato un contratto principesco con Netflix: 150 milioni di dollari per produrre contenuti e documentari. Una cifra da capogiro che ha consentito ai due "fuggiaschi" di azzerare il mutuo per Frogmore Cottage, la magione dove doveva crescere il primogenito Archie. La ristrutturazione costò ai sudditi 2,5 milioni di sterline e quando Harry e Meghan decisero di lasciare la polverosa monarchia per la glamour Malibù, la Regina Elisabetta impose loro di restituire il denaro speso a vuoto dai contribuenti. La coppia rateizzò in 20 anni senza interessi, ma adesso, grazie a Netflix, ha estinto il debito.

