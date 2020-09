Terremoto in Cile. Trema la costa centrale

06 settembre 2020 a

a

a

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha fatto tremare il nord del Cile ed è stato avvertito distintamente in quattro regioni del Paesi sudamericano. Il sisma, registrato alle 22:16 di sabato (le 3:16 in Italia), non ha causato danni nè vittime, ha riferito la Protezione civile locale, l’Onemi.

L’ipocentro è stato localizzato a 20 km di profondità con epicentro 12 chilometri a sud-est di Tongoy, nella regione di Coquimbo, e oltre 400 km. a nord di Santiago. In Cile nel febbraio 2010 un terremoto di magnitudo 8,8 nella città di Concepcion causò 500 morti.