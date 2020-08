Melania, via la mano da Trump. Ma la colpa non è della first lady

Giada Oricchio 18 agosto 2020 a

a

a

È giallo su Melania Trump: rifiuta (di nuovo) di dare la mano al marito Donald Trump o era solo un colpo di vento? Melania Trump è come la Melania del kolossal "Via col Vento": all'apparenza sorridente e arrendevole, in realtà tignosa e determinata. È diventato virale un video in cui scendendo le scalette dell'Air Force One rifiuta di dare la mano a Trump. Il Presidente degli Stati Uniti la cerca con insistenza, ma lei sfugge alla "tenaglia".

Scosta la mano per ben due volte e si arrende solo quando si tratta di fare la passerella dove peraltro sfoggia un sorriso plastico da copertina di Vogue. Una scena già vista in almeno un paio di occasioni tanto da fare parlare di divorzio a fine mandato alla Casa Bianca. Intanto in Rete è subito ironia: "A novembre voterà per Biden", "Non lo andrà a trovare in carcere", "Il suo linguaggio del corpo dice che sta chiedendo aiuto", "Lo ha fatto di nuovo: rifiuta la mano a Lotus". Ma come detto, dalla clip integrale emerge che, una volta scesi dalle scale, hanno camminato mano nella mano. Dunque, la First Lady non sarebbe stata affettuosa con Donald solo perché preoccupata di chiudere lo spacco del vestito che si apriva a causa del vento.