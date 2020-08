Guerra fredda su TikTok: "Trump vuole bandirci, non ci resta che vendere"

Sullo stesso argomento: TikTok, Trump frena e concede a Microsoft 45 giorni

Parla in fondatore dell'app Zhang Yiming presidente di ByteDance

Sembra segnato il destino di TikTok, l'app dei minivideo accusata da Donald Trump e dagli Stati Uniti di essere un cavallo di Troia di Pechino. Il fondatore della piattaforma record di download Zhang Yiming ha scritto una lettera ai dipendenti dopo quella di ieri. Il presidente di ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok che invece ha sede a Los Angeles, Londra e Singapore, ha scritto di "non avere altra scelta" se non quella di accettare le richieste degli enti regolatori americani e della Casa Bianca di vendere il ramo americano della app. "Come società - scrive - dobbiamo rispettare le leggi americane e non abbiamo scelta", ma la vendita forzata "non è il loro obiettivo, è qualcosa che anche il governo americano non vuole vedere, il vero obiettivo è di metterla al bando completamente e anche di più". Intanto Microsoft, interessata all'acquisizione, sarebbe già in trattative col colosso cinese.