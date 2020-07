Trump lancia l'offensiva a TikTok. E Microsoft tratta con Pechino

Sullo stesso argomento: Trump sotto attacco. Mazzata di Bill Gates sul Covid e nuovo libro bomba

Donald Trump dichiara guerra a TikTok, che potrebbe finire nelle mani di Microsoft. Il presidente degli Stati Uniti è infatti pronto ad ordinare alla cinese ByteDance, proprietaria della famosa app di video brevi, di cedere la sua quota. Il social più amato dai giovanissimi di tutto il mondo infatti ha sede negli Usa e in Europa ma secondo Washington è un pericoloso strumento nelle mani di Pechino per spiare gli americani. A riportare la notizia è Bloomberg e secondo l'agenzia la decisione sarebbe imminente.

Dietro l'angolo c'è Microsoft. Secondo il New York Times infatti il colosso della Silicon Valley fondato da Bill Gates è già in trattative per l'acquisto di TikTok da ByteDance, valore circa 100 miliardi di dollari. Il quotidiano statunitense non fornisce indicazioni sull'avanzamento della trattativa.