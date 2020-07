Lo davano per morto ma Filippo è vivo e ricompare a Windsor

Angela Di Pietro 22 luglio 2020 a

a

a

Resuscitato. L'avevano dato per morto, infilato in un frigorifero in attesa di funerale adeguato, ormai entrato nella leggenda di casa Windsor come l'outsider selvaggio ed irresistibile che aveva stregato una regina tutt'altro che facile da conquistare. E invece Filippo di Edimburgo, 99 anni, in pensione dal mese di agosto 2017, è vivo e vegeto. A sorpresa è ricomparso a Windsor questa mattina (davanti a militari, giornalisti e fotografi) in occasione di una cerimonia pubblica nel corso della quale ha consegnato il ruolo di colonnello capo di "The Rifles" alla nuora Camilla Parker Bowles che ha accettato, virtualmente, pur trovandosi a 100 miglia di distanza, ad Highgrove, la tenuta di campagna del principe di Galles.

Le voci della morte di Filippo si erano sparse copiose (specie in Italia) a partire dal mese di marzo tanto è vero che parte dell'opinione pubblica aveva finito col credere all'infausta notizia. Il duca era morto e la regina aveva deciso di "congelarlo" in attesa della fine dell'emergenza covid19, così da potergli tributare saluti finali adeguati. Le due uscite successive di Filippo (una foto con la moglie e con la sposina Beatrice di York) erano state salutate come frutto di fotomontaggi, tanto per smentire le voci dell'avvenuto decesso attraverso piccoli trucchi sui quali giocare.

Filippo, già dato per morto nel 2017, ha smentito tutti con il sorriso di un giovanotto ed un'elegante cravatta verde e rossa. Con le mani dietro la schiena (forse stavolta faceva le corna contro gli jettatori) ha assistito alla breve cerimonia da solo, senza la regina accanto. 65 anni di servizio, 22.219 impegni pubblici, 637 tour, non partecipava ad una cerimonia militare da tre anni. Qualcuno dirà che in sua vece questa mattina è apparso un clone. O che il duca e' stato resuscitato grazie al dottor Frankenstein. Niente di tutto cio'. Filippo resiste agli urti della vita e se la ride. Auguri, duca redivivo.