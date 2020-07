Auguri baby George: il futuro re d'Inghilterra compie 7 anni. Cosa non va giù a nonno Carlo

Angela Di Pietro 22 luglio 2020 a

a

a

Il sogno segreto di George, futuro re d'Inghilterra, che oggi festeggia le sue prime sette candeline, con omaggi formali piovuti da Buckingam Palace e Clarence House? È quello di fare i panini al ragno, uno dei "compiti per casa" assegnati alla sorellina Charlotte e negati a lui che deve affrontare studi più impegnativi.

Lo smacco di Amazon a Harry e Meghan. E tra i due tira aria di crisi

George, nato alle 22 e 44 del 22 luglio 2013 al St Mary Hospital di Londra, frequenta insieme alla carismatica e pestifera Charlotte (cinque anni) la scuola Battersea di Thomas. Proprio non va giù al simpatico monello, di dover affrontare l'alfabetizzazione e non i "compiti" più divertenti riservati alla sorella minore. Per il resto è tutto papà William, caratterialmente: timido, riservato, cauto. Nonno Carlo è felice del fatto che il nipote ed erede ami la campagna (come lui) ma chissà se gli faccia piacere il fatto che il bambino sia esteticamente -lo dicono gli amici di famiglia- identico allo zio James Middleton, fratello di mamma Kate, al quale pare sia legatissimo. Per George Mountbatten Windsor oggi sono arrivati gli auguri ufficiali della royal family attraverso i social network. Un poco intesiti, come conviene alla dinastia di ghiaccio. Ma il divertimento, per il principino, è assicurato: ad Anmer Hall, la residenza di campagna in cui vive con i genitori, si svolgerà una festa riservata ai bambini. O meglio, ai futuri sudditi di George.