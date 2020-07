Meghan Markle, l'ultima pesante accusa alla Royal Family

Giada Oricchio 04 luglio 2020 a

Meghan Markle, moglie del principe Harry e madre di Archie, contro la Royal Family: “Mi hanno abbandonato durante la gravidanza nonostante abbiano guadagnato con le mie nozze”.

La duchessa di Sussex strapazza Harry e ramazza i Windsor con ferocia determinazione. Se avesse avuto lo stesso piglio quando recitava avrebbe vinto l’Oscar. L’ultima di Meghan riguarda la tribolata Megxit. Dalle memorie legali contro il “Mail on Sunday”, accusato di violazione della privacy (la stessa che lei cerca a Malibù tra Lady Gaga e Brad Pitt), è emerso un duro atto d’accusa verso Elisabetta II e la famiglia reale.

L’ex attrice, che potrebbe essere incinta del secondo figlio, ha fatto scrivere nero su bianco che i “parenti” l’avrebbe lasciata “indifesa” durante la sua gravidanza sebbene l’evento del matrimonio con lo scapestrato Harry avesse portato nei forzieri di Sua Maestà la bellezza di un miliardo di sterline. Come a dire che i Windsor hanno guadagnato sulla felicità di Harry e poi lo hanno gettato via come un fazzoletto usato.

I tabloid inglesi si sono definiti “increduli” davanti a tale plebea affermazione. Ma chi ha fatto il conto della lavandaia al posto di Meghan, la cui dote principale, oltre al sesso con cui ha incatenato Harry, è quella di monetizzare qualunque cosa faccia? Sembra che la cifra sia frutto delle stime della società di consulenza Brand Finance: 300 milioni dal turismo e il resto dall’indotto della moda e del commercio. Niente vende più di una favola, vera o finta che sia.