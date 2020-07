Beatrice di York sposa segreta a Windsor

Angela Di Pietro 17 luglio 2020 a

Venti invitati. La regina ed il duca di Edimburgo presenti. Una chiesetta medievale sconosciuta, nel parco del Royal Lodge a Windsor. Matrimonio segretissimo, ieri mattina, per la principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson. Sua altezza reale, 31 anni, Cenerentola di casa Windsor, ha sposato l'imprenditore immobiliare di origine italiana Edoardo Mapelli Mozzi, 37, all'interno della Cappella reale di Tutti i Santi, graziosa e lontana dagli sfarzi di Corte. Le foto della coppia, ha rivelato la madre della sposa, non saranno pubblicate fino a domattina.

I tabloid di Fleet Street hanno divulgato per ora qualche immagine esplicativa: la regina Elisabetta insieme al marito mentre insieme raggiungono la chiesa in auto, lei in azzurro tiffany. Andrea di York in abiti casual-chic al volante in un'altra vettura, provvisto di sorriso d'ordinanza (apparentemente avulso dallo scandalo Epstein che l'ha travolto). Ragionevolmente presenti anche la sorella di Beatrice, Eugenia, con il marito Jack Brooksbank sposato l'anno scorso in pompa magna quando ancora c'erano Harry e Meghan ed il padre della sposa non era ancora stato esonerato dal "royal working".

Beatrice si era fidanzata col figlio dell'olimpionico Alessandro nel mese di settembre dell'anno scorso. Le nozze erano state fissate per il 29 maggio, in grande stile, seguite da un ricevimento nei giardini di Buckingam Palace, per gentile concessione della nonna regina. L'annuncio è stato seguito da sciagure mediatiche e non: la "presunta" morte del nonno Filippo, il lockdown disposto in Inghilterra dal 23 marzo. Autorevoli settimanali italiani davano per certa la fuga dei promessi sposi in Italia, lontani dagli scandali e dei veleni maturati all'ombra del Trono di San Giacomo.

Le nozze segrete sono state decise in tutta fretta allo scopo di consentire ad Elisabetta di partecipare. A fine mese infatti la regina si trasferirà a Balmoral, la residenza scozzese nonché la sua preferita. Questa la versione ufficiale. È probabile che gli sposi abbiano deciso di rinunciare al Protocollo e non aspettare ulteriormente prima di unirsi nella buona e nella cattiva sorte. Perché per il padre della sposa tira aria di bufera giudiziaria.