Coronavirus, la pandemia esplode in America Latina. Brasile in ginocchio: le foto strazianti

12 giugno 2020 a

a

a

Più di 70mila morti in America Latina e nei Caraibi per il coronavirus,. Stando ai dati forniti dalla Johns Hopkins University, resta il Brasile il Paese più colpito dell'area con 772.416 casi confermati e 39.680 deceduti. L'epidemia nel gigante americano corre veloce, preoccupa il dato delle ultime 72 ore: 100 mila contagi, e il governo travolto dalle polemiche ha ripreso a diffondere i dati ufficiali mentre infuria la bufera su due governatori (degli Stati di Rio de Janeiro e del Parà), accusati di corruzione.

Soltanto il Brasile contribuisce al bilancio generale con la metà dei contagiati e il 60% dei morti, sullo sfondo delle tensioni per la politica sanitaria adottata dal governo del presidente Bolsonaro. Seguono il Perù con 214.788 contagiati e 6.109 morti, il Cile (154.092 e 2.648) e il Messico (129.184 e 15.357). Altri sei paesi (Ecuador, Colombia, Argentina, Repubblica Dominicana, Panama e Bolivia) contano più di 10 mila contagiati e 400 morti.

Ma l'Organizzazione mondiale della sanità ha gli occhi puntati anche sull'Africa: la pandemia sta accelerando, ha avvertito la direttrice regionale Matshidiso Moeti, il virus si diffonde al di fuori delle capitali, mancano test e dispositivi sanitari. Sinora il continente africano sembrava essere stato poco colpito dal Covid-19, mentre il Paese conta 200mila casi e 5mila morti. "Finché non avremo un vaccino efficace, temo che dovremo convivere con un deciso aumento nella regione, con hotspot da gestire in vari Paesi, come sta accadendo ora in Sudafrica, Algeria, Camerun", ha proseguito Moeti.