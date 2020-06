Alla fine Trump costruisce il muro. Ma è per difendere casa sua

Donald costretto ad aumentare la protezione contro le proteste

Alla fine Donald Trump il famoso muro l'ha tirato su davvero. Solo, invece che al confine col Messico per fermare gli immigrati clandestini, l'ha dovuto mettere all'ingresso della Casa Bianca per non fare entrare i dimostranti che da giorni mettono a ferro e fuoco la città. E che nella città di Washington DC hanno trovato proprio nella residenza del presidente l'obiettivo privilegiato. Dopo due giorni di alta tensione con la polizia a disperdere i rivoltosi coi lacrimogeni e Donald costretto a trovare riparo nel bunker sotterraneo, in previsione di un'altra nottata di scontri ecco il nuovo recinto. Sperando che basti.