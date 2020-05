Donald Trump rivela: prendo l'idrossiclorochina. E tagli ai fondi all'Oms

Donald Trump minaccia di tagliare i fondi all'Oms accusandola di aver ignorato il Coronavirus quando si è manifestato a Wuhan. E va avanti da solo anche sull'idrossiclorochina: il presidente americano ha infatti rivelato di assumere il farmaco anti-malarico come prevenzione per il Covid-19.

Trump minaccia la sospensione definitiva dei fondi all’Oms e l’uscita degli Stati Uniti dall’organizzazione se non si impegnerà "a importanti miglioramenti sostanziali" entro 30 giorni. È quanto si legge in una lettera di 4 pagine che Trump ha inviato al direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha condiviso sul suo account twitter.

Nella lettera diffusa mentre è in corso l'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra, Trump denuncia "i ripetuti passi falsi" dell'Oms e del suo direttore generale nella risposta alla pandemia, che "sono stati estremamente costosi per il mondo". Nel ripercorrere tutti passaggi dall'inizio della crisi in Cina, "le pressioni" di Pechino sull'Oms e le dichiarazioni dell'Organizzazione, "inaccurate o fuorvianti", il presidente lancia un ultimatum e avverte che gli Stati Uniti potrebbero rendere permanente il congelamento temporaneo dei fondi e riconsiderare la loro adesione se entro 30 giorni non ci saranno miglioramenti: "L'unico modo di procedere per l'Oms è se può dimostrare indipendenza dalla Cina". Le discussioni sulla riforma dell'organizzazione sono già iniziate, ma "un'azione è necessaria con urgenza - ha esortato Trump - Non abbiamo tempo da perdere. Non posso permettere che i dollari dei contribuenti americani continuino a finanziare un'organizzazione che, allo stato attuale, chiaramente non sta servendo gli interessi americani".

Trump ha poi riferito di assumere idrossiclorochina e zinco da circa dieci giorni. Il trattamento contro il Covid-19 con questo anti-malarico. Un farmaco che andrebbe preso solo in ospedale e sotto controllo medico, accusa la speaker della camera Nancy Pelosi.