Anthony Fauci, il coronavirus alla Casa Bianca. In isolamento il virologo di Trump

Il Coronavirus entra alla Casa Bianca: il massimo esperto americano di malattie infettive Anthony Fauci, membro della task force Usa contro il Covid-19 si è messo in isolamento dopo essere entrato in contatto con un membro dello staff della sede presidenziale risultato infetto. Fauci è risultato finora negativo al tampone e verrà regolarmente testato. In quarantena sono anche Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, e il commissario della Food and Drug Administration, Stephen Hahn.

Non si arresta la corsa del coronavirus negli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, gli Usa rimangono il Paese più colpito al mondo con 1.288.569 casi e 77.344 morti. Tuttavia il presidente, Donald Trump, preannuncia che il virus "andrà via senza un vaccino" e stima in 95mila i morti nel Paese: una proiezione inferiore rispetto a quanto anticipato dalla task force della Casa Bianca ma superiore rispetto a quanto dichiarato in precedenza dal tycoon che aveva pronosticato 60-65mila vittime.