Il coronavirus viene dal laboratorio di Wuhan. Anche Mike Pompeo attacca la Cina

«Mentre la commissione parlamentare per l’intelligence continua a fare il suo lavoro, io posso dire che ci sono significative prove che questo virus è arrivato da quel laboratorio a Wuhan». Così il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, intervistato dalla Abc, aggiungendo che i cinesi «hanno una storia di fallimenti in laboratori» che «non vengono gestiti secondo gli standard».

Il responsabile per gli Esteri di Washington ha detto che, in base alle informazioni raccolte dalla commissione parlamentare per l’Intelligence, non si tratterebbe comunque di un virus creato dall’uomo. Mentre in America «gli scienziati ci avrebbero avvertito, avremmo scambiato informazioni e trovato una soluzione», in Cina c’è stato il «classico metodo della propaganda comunista», ha aggiunto

Pompeo, spiegando che esperti Usa e internazionali non hanno avuto accesso a questo e altri laboratori in Cina.