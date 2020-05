Pianta l'ombrellone e prepara tutto per il sole. Ma che sorpresa per la polizia

Chissà cosa avrà pensato il poliziotto arrivato sulla spiaggia e pronto a sanzionare quella ragazza che prendeva il sole in spiaggia in barba a tutte le norme di lockdown vigenti anche in Francia.

Chissà cosa avrà detto quando ha visto che sdraiata sul telo da mare non c'era una ragazza vera ma una vera bambola gonfiabile. Insomma la Gendarmerie è rimasta con un palmo di naso e non ha potuto far altro che chiudere l'ombrellone e portare tutto via. Almeno questa volta il contagio non c'è stato.