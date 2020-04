Mentre il presidente Usa Donald Trump dichiara che negli Usa "il picco è passato" e vuole lo stop al lockdown e alle restrizioni imposte per frenare la pandemia di Covid-19 annuncia anche che sono in corso indagini sulla possibilità che il virus Sars-Cov-2 sia "sfuggito" a un laboratorio di Wuhan, come da mesi dicono teorie cospirazioniste diffuse online. Pechino non tarda a respingere l'accusa: ha ribadito che non esistono prove né "basi scientifiche" per queste teorie. La comunità scientifica propende infatti per la via naturale con un virus sviluppatosi probabilmente nei pipistrelli, passato ad animali selvatici e poi agli umani in un mercato di Wuhan.

Ma funzionari dell'intelligence e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti - riporta la Cnn - hanno riferito che il governo Usa sta esaminando la possibilità che il virus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan, in Cina, e non in un mercato, e che sia poi stato diffuso per un errore. Gli scienziati però continuano a escluderlo mentre Pechino respinge ogni accusa. Il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, ha citato l'Organizzazione mondiale della sanità e altri esperti medici non precisati, dicendo che non esistono prove che la trasmissione sia iniziata nel laboratorio, né esistono "basi scientifiche" per affermarlo. "Crediamo sempre che questo sia un tema scientifico e richieda la valutazione professionale di scienziati ed esperti medici", ha detto Zhao ai giornalisti. "Solo con una risposta ragionevole la comunità internazionale può vincere questa battaglia", ha aggiunto, "la Cina continua a lavorare con altri Paesi per aiutarsi e sostenersi a vicenda".

Pechino ha anche respinto con forza le notizie sul fatto che avrebbe dato con ritardo l'allarme sull'epidemia a Wuhan e sottorappresentato la realtà dei contagi, rallentando la risposta degli altri Paesi. Gli scienziati ritengono ampiamente che il virus abbia avuto origine nei pipistrelli e si sia trasmesso attraverso altre specie animali agli esseri umani, in un mercato di animali selvatici e pesce a Wuhan, sebbene ciò non sia stato stabilito in via definitiva.

Nel corso dei mesi varie teorie prive di fondamento scientifico sono state diffuse online sul fatto che il virus provenga da un laboratorio cinese. "Il coronavirus sarebbe sfuggito a un laboratorio di Wuhan a causa di protocolli di sicurezza inadeguati, infettando una persona che l'avrebbe poi trasmesso a sua volta". Anche i media statunitensi hanno riferito che negli scorsi anni l'ambasciata Usa a Pechino aveva sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori di Wuhan. Tuttavia, anche il generale Mark Milley, presidente degli Stati maggiori congiunti di Washington, ha dichiarato che i servizi d'intelligence ritengono probabile che il virus abbia avuto origine naturale.