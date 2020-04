Melania Trump telefona alla figlia di Sergio Mattarella. Cosa si sono dette

Melania Trump chiama la figlia del Presidente della Repubblica Mattarella. La First Lady ha telefonato a Laura Mattarella per far sentire la vicinanza al nostro Paese da parte di tutti gli Stati Uniti. La First Lady Melania Trump ha reso noto di aver avuto una conversazione telefonica con Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica.

«Ho esteso le mie più sentite condoglianze agli italiani che hanno perso la vita per il Covid19», il messaggio della First Lady, che ha espresso la speranza che «il trend positivo continui in Italia e in altre parti del mondo».