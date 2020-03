Il principe Carlo è guarito dal Coronavirus. Ma Camilla resta in quarantena

Il principe Carlo è guarito. L'erede al trono d'Inghilterra è uscito dall'isolamento volontario, sette giorni dopo che è stata resa nota la sua positività al nuovo coronavirus. Lo ha fatto sapere Clarence House, secondo Bbc, aggiungendo che il membro della famiglia reale è "in buona salute".

Secondo quanto si apprende Carlo d'Inghilterra, padre di Harry e William, ha rispettato l'autoisolamento in Scozia, dopo aver mostrato lievi sintomi di Covid-19. La duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles, risultata negativa al test, resterà in autoisolamento sino alla fine della settimana. Sono quasi 1.300 le persone morte nel Regno Unito per la Covid-19.