Coronavirus, muoiono anche i giovani. Francia in lutto per la sedicenne Julie

Francia sotto choc per la morte della 16enne Julie, prima minorenne a morire di Covid-19 in Francia. Secondo il ministero della Salute, la giovane è deceduta nell’Île-de-France. La famiglia, intervistata da Le Parisien ha dichiarato che la studentessa non aveva patologie pregresse. «Bisogna smettere di credere che questo riguardi solo le persone anziane. Nessuno è invincibile di fronte a questo virus che muta», ha detto al telefono al quotidiano la sorella maggiore, Manon, in isolamento in casa con la madre.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, le mascherine sono stracci

Tutto si è svolto in modo «folgorante», ha raccontato: «Julie aveva solo una leggera tosse la settimana scorsa. È peggiorata nel fine settimana con del muco e lunedì siamo stati dal medico generico. Lì è stata diagnosticata la difficoltà respiratoria.

Julie non aveva malattie particolari, prima».

I funerali si terranno lunedì, «con al massimo dieci persone» presenti, hanno precisato i familiari. In Francia le persone morte negli ospedali per Covid-19 sono 1.696, 35 nelle ultime 24 ore, mentre i contagi confermati sono oltre 29mila.