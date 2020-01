Esplosione in fabbrica, paura a Houston. Il video dello scoppio

Una luce nella notte poi il botto. Una potente esplosione è avvenuta la scorsa notte in una fabbrica di Houston, in Texas. Lo scoppio ha danneggiato diverse case ed edifici che si trovano nelle vicinanze. Secondo una tv locale, l'esplosione è stata originata da un tank di gas propilene, altamente infiammabile. I vigili del fuoco locali parlano di una persona ricoverata, ma ancora non si ha un bilancio preciso degli eventuali feriti. Nel tweet qui di seguito il video dell'esplosione.

WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5