Megxit, Harry svela tutto: non avevo altra scelta

Per tutti, la strega è Meghan Markle. Il suo vero talento non è la recitazione e nemmeno quello dell’arrampicatrice sociale (anche Kate Middleton lo è), ma la manipolazione degli uomini.

L’ultimo a cadere ai piedi delle sue volontà, è Harry d’Inghilterra che da quando l’ha conosciuta tre anni fa si è fidanzato e sposato, è diventato padre, si è trasferito da Buckingham Palace a Frogmore Cottage, ha trascorso le vacanze estive e natalizie lontanissimo dall’adorata nonna Elisabetta, ha rotto con la Royal Family e il fratello William, ha “raccomandato” la moglie al CEO della Disney per il doppiaggio di un film (ingaggio avvenuto), ha lasciato per strada il titolo di Sua Altezza Reale e ha posato le valigie (per ora) sull’isolotto di Vancouver nella faraonica magione di amici di famiglia.

Ma ieri il discolo Harry ha preso la parola per raccontare il grande passo indietro: “Prima di iniziare, devo dire che posso solo immaginare quello che potreste aver sentito o forse letto nelle ultime settimane. Per questo voglio che ascoltiate da me la verità, per quanto posso condividere. Non come un principe, un duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma con una prospettiva più chiara. Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta” ha dichiarato all’evento di beneficienza per l'associazione Sentebale, fondata nel 2006 in onore della madre Lady Diana allo scopo di aiutare e sostenere i malati di Aids e Hiv.

Il Duca di Sussex è stato diretto: “Sono cresciuto sentendo il sostegno di molti di voi e vi ho guardato mentre accoglievate Meghan a braccia aperte vedendomi trovare l'amore e la felicità che avevo sperato per tutta la vita. Alla fine, il secondo figlio di Diana si era fatto impalmare, evviva! So anche che mi conoscete abbastanza bene da confidare nel fatto che la donna che ho scelto come moglie abbia i miei stessi valori. E' così, ed è la donna di cui mi sono innamorato. Entrambi facciamo tutto il possibile per onorare la bandiera e svolgere i nostri ruoli per questo Paese con orgoglio. Dopo sposati, Meghan e io eravamo eccitati, fiduciosi ed eravamo qui per servire. Per tutte queste ragioni mi dà molta tristezza che siamo arrivati a questo punto. La decisione che ho preso per me e mia moglie di fare un passo indietro non è una decisione presa alla leggera. Ci sono stati molti mesi di discussioni, molti anni di battaglie. So che non avevo sempre ragione, ma al punto in cui eravamo, non c'era davvero altra opzione”.

Dunque, Harry capovolge la storia: è stato lui a prendere la decisione. E prosegue con la prima frecciatina verso la famiglia: “La nostra speranza era di continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari, ma senza finanziamenti pubblici. Sfortunatamente, questo non era possibile. L'ho accettato, sapendo che non cambierà chi sono o quanto sia impegnato. Spero che questo vi aiuti a capire cosa è successo perché sono pronto ad allontanare la mia famiglia da tutto quanto io abbia conosciuto finora, per fare un passo avanti in quella che spero possa essere una vita più tranquilla. Avrò sempre il massimo rispetto per mia nonna, il mio comandante in capo, e sono incredibilmente grato a lei e al resto della mia famiglia, per il sostegno che hanno dimostrato a me e Meghan negli ultimi mesi. Continuerò a essere lo stesso uomo che ha a cuore il suo Paese e dedica la sua vita a sostenere le buone cause, le associazioni di beneficenza e le comunità militari, che sono così importanti per me. Il fratello di William d’Inghilterra non ha nascosto la commozione per l’inizio di una seconda vita a 35 anni: “Quando ho perso mia madre 23 anni fa, mi avete preso sotto la vostra ala. Avete vegliato su di me per così tanto tempo, ma i media sono una forza potente e la mia speranza è che un giorno il nostro reciproco sostegno possa essere ancora più forte, perché è molto più grande di noi. Insieme, mi avete insegnato a vivere. E questo ruolo mi ha insegnato di più su cosa è giusto ed equo di quanto non avrei mai potuto immaginare”.

Harry ha voluto giocare al ribasso quando ha detto ai sostenitori dell’associazione: “Stiamo facendo un salto nel buio, ma grazie per avermi dato il coraggio di fare questo passo. E’ un privilegio sentire il vostro entusiasmo per nostro figlio Archie, che ha visto la neve per la prima volta l'altro giorno e ha pensato che fosse dannatamente brillante”.

In realtà la Megxit è stata preparata per mesi e pianificata nei minimi dettagli. E ora la coppia ha un potenziale di guadagno di milioni e milioni di dollari. Non proprio un salto nel buio.