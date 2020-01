Scoperto virus misterioso in Cina. Spuntano altri quattro casi

Quattro nuove infezioni confermate in seguito all’identificazione di una misteriosa malattia polmonare nella città cinese di Wuhan. Il numero ufficiale di casi in città sale così a 45, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. Finora due pazienti sono deceduti a causa della malattia, provocata da un nuovo tipo di coronavirus. Cinque casi sono stati descritti come gravi. Dopo la conferma di alcuni casi di infezione in Giappone e Thailandia, in viaggiatori che provenivano da Wuhan, per precauzione i Paesi asiatici vicini alla Cina hanno introdotto controlli per la febbre negli aeroporti. Anche gli aeroporti statunitensi di New York, San Francisco e Los Angeles hanno introdotto controlli sanitari per i viaggiatori in arrivo da Wuhan.

Ma i casi del nuovo coronavirus nella città cinese di Wuhan potrebbero essere oltre 1700. Lo afferma un gruppo di studiosi dell’Imperial College di Londra, che stima che il contagio possa essere arrivato a 1723 casi, ben oltre i 41, inclusi due morti, per ora confermati a Wuhan. La diffusione dipenderebbe dal fatto che tre persone con il virus sono viaggiatori transitati per l’aeroporto della città cinese.