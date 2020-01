Il Parlamento iracheno ha approvato una risoluzione che chiede di metter fine alla presenza di tutte le truppe straniere nel Paese. L’obiettivo del testo è far sì che gli Usa ritirino i circa 5mila militari presenti in varie regioni dell’Iraq, a seguito dell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani a Baghdad.

La risoluzione chiede nello specifico di metter fine a un accordo secondo cui Washington invia truppe in Iraq per oltre quattro anni come appoggio alla lotta contro il gruppo jihadista Stato islamico. Il testo è stato approvato dalla gran parte dei membri sciiti del Parlamento che ricoprono la maggioranza dei seggi. Molti deputati sunniti e curdi non si sono presentati in aula, apparentemente perché contrari alla revoca dell’accordo.