Trump fa nascere le forze spaziali

Altro che Guerre Stellari. Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge con la quale ha istituito le forze spaziali, nuova sezione delle forze armate statunitensi accanto ad Esercito, Marina, Aeronautica, Marines e Guardia Costiera.

Le forze spaziali saranno composte da 16mila uomini e risponderanno alla Air Force, sotto la guida del Segretario Barbara Barrett. A capo delle forze spaziali sarà il generale John Raymond. ''L'istituzione delle forze spaziali rappresenta un passo storico e un imperativo strategico per la nostra nazione - come lo ha definito il Segretario alla Difesa Mark Esper - Lo spazio è diventato così tanto importante per il nostro modo di vivere, la nostra economia e la nostra sicurezza nazionale che dobbiamo essere pronti a proteggerci da azioni ostili. Questo nuovo servizio ci aiuterà a contrastare le aggressioni, difendere i nostri interessi nazionali e affrontare potenziali avversari''.