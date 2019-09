Greta-Trump, sfottò virale dopo il discorso all'Onu

"A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future". Greta Thunberg risponde al presidente Usa Donald Trump che l'aveva presa in giro dopo il discorso (e l'occhiataccia) all'Onu, e la reazione della 16enne attivista diventa virale sui social. Lo scontro, a colpi di cinguettii, va in scena su Twitter dove la paladina ambientalista si autodescrive così: "Una ragazza molto felice che aspetta con impazienza un futuro luminoso e meraviglioso", rispondendo a distanza al tycoon che proprio in questo modo l'aveva definita in un tweet, ironizzando sul suo accorato discorso all'Onu sul clima.