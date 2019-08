Auto contromano esplode davanti a un ospedale. 19 morti al Cairo

In Egitto almeno 19 persone sono state uccise e altre 30 ferite nell'esplosione davanti al National Cancer Institute della capitale egiziana il Cairo. Il ministero degli interni ha detto che un'auto ha accelerato e si è scontrata con le altre, provocando l'esplosione ieri notte fuori dall'ospedale oncologico della capitale dell'Egitto. Il motivo di una deflagrazione così potente non è ancora chiaro. Come non è chiaro se le vittime provengano tutte dai veicoli. La struttura per la cura del cancro è stata evacuata dopo l'esplosione, avvenuta vicino alla famosa piazza Tahrir.