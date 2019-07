Naufragio al largo della Libia. Morti in mare 150 migranti

Un’imbarcazione carica di migranti ha fatto naufragio al largo delle coste della Libia: circa 150 delle persone a bordo sono state recuperate sane e salve e ricondotte in Libia, ma uno dei superstiti ha spiegato che almeno la metà delle persone che erano a bordo, quindi all’incirca altre 150, sarebbero morte annegate in mare. Lo riporta per prima la sede libica dell’Unhcr, ma la notizia viene poi commentata anche dal portavoce dell’Agenzia Onu per i rifugiati, Filippo Grandi: «Si è appena verificata la più grande tragedia del Mediterraneo di quest’anno. Ripristinare le ricerche in mare, mettere fine alla detenzione in Libia di rifugiati e migranti, aumentare i corridoi umanitari dalla Libia sono cose che vanno fatte adesso, prima che sia troppo tardi per molti altri disperati».