Meghan, grossi guai? Pure la Regina snobba la duchessa

Meghan Markle e il disagio alla corte di Sua Maestà. Che la Duchessa del Sussex non sia a suo agio con il protocollo è cosa nota, che confonda regalità con celebrità è altrettanto risaputo (per il disappunto dei contribuenti che le hanno ristrutturato Frogmore Cottage ricevendo in cambio il battesimo privato di Archie e il divieto di scattarle foto a Wimbledon sebbene sedesse nei posti riservati alla Royal Family), ma che sia ignorata in pubblico sia dal marito, principe Harry d’Inghilterra sia dalla Regina Elisabetta II ancora non si era visto.

poor lizzy, we’re exhausted by their acting too. surprisingly, they’ve fooled some #megxit pic.twitter.com/gbHgLWGNhO 10 luglio 2019

L’account Instagram @duchessofinsta ha pubblicato un video in cui l’ex attrice americana, con un sorriso cinematografico stampato sulla faccia, prova a interagire con Elisabetta II seduta al suo fianco. Ma è proprio il caso di dire che la Regina non la degna di uno sguardo: non volta mai faccia e cappellino in direzione della nuora a stelle e strisce.