Polemiche e scontri nel 4 luglio di Trump

Carri armati nel cuore di Washington, aerei da guerra in cielo e un discorso al Lincoln Memorial: è il 4 luglio di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti per il giorno dell'indipendenza ha promesso uno "spettacolo indimenticabile", attirandosi prevedibili polemiche. E, soprattutto, l'accusa di voler rompere con la consuetudine di trattano in modo imparziale l'anniversario, sfruttandolo invece a scopo elettorale in vista delle presidenziali 2020, dove vuole essere rieletto. "Sarà lo spettacolo di una vita!", ha scritto su Twitter", "le più grandi celebrazioni nella storia del nostro Paese".

Trump parla per l'occasione dal monumento dedicato ad Abraham Lincoln nel National Mall alle 0.30 di venerdì in Italia, per un 'Omaggio all'America' che include l'esibizione di mezzi militari e maxi fuochi artificiali. Nel cielo volerà il Boeing 747 modificato in uso all'Air Force, assieme a velivoli militari come gli F-35 e i jet acrobatici Blue Angels della marina. Vicino al memoriale sono stati parcheggiati carri armati e veicoli da combattimento Bradley (ma non è previsto che i M1 Abrams corazzati circolino: distruggerebbero le strade). Previsto anche uno show di fuochi d'artificio per il valore di quasi un milione di dollari, dono di due imprese. Ma, al centro di tutto, c'è lui, Trump: "Il vostro presidente preferito, io!", ha twittato.

"Questa festa è per l'indipendenza Usa, non per l'ego di Trump", ha criticato il deputato cemocratico Don Beyer. "Il suo ego è così grande che sta tenendo questo comizio elettorale il 4 luglio un un disperato urlo per avere attenzione", ha twittato il senatore Chuck Schumer. Politicizzare il 4 luglio vuol anche dire contestazioni, visto che Trump è appoggiato solo dal 40% della popolazione. I controdimostranti di Code Pink hanno preparato il pallone gonfiabile 'Baby Trump', che ritrae un Trump in pannolone: è stato loro vietato di usare l'elio, ma lo terranno a terra. Intanto, l'hashtag #BoycottTrumps4thOfJuly spopola su Twitter.

Secondo The Hill, su ordine dell'amministrazione il National Park Service avrebbe destinato circa 2,5 milioni di dollari per la parata dai fondi destinati ai parchi. Ma la Casa Bianca rifiuta di dichiarare la spesa, mentre piovono gli inviti a usare il denaro per scopi più 'utili'. "Il costo di questo grande omaggio all'America sarà molto piccolo, rispetto a ciò che vale", ha scritto Trump. Vale, anche, per il luogo simbolo scelto dal commander in chief per il suo discorso: davanti alla statua di Lincoln, nel 1963, Martin Luther King Jr pronunciò l'epico discorso 'I have a dream' davanti a una folla apparentemente infinita di persone.