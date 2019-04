Libia, scatta il "Vulcano di rabbia" contro l'avanzata di Haftar

Infuriano i combattimenti tra le forze militari libiche agli ordini del governo del premier Fayez al-Sarraj e quelle fedeli al generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che ha lanciato i suoi uomini contro Tripoli. L'esercito libico ha avviato l'operazione "vulcano di rabbia" contro le truppe di Haftar. Lo ha annunciato Mohammed Gununu, portavoce delle forze armate, come riferisce il quotidiano Libya Express. "L'esercito libico respinge colpi di stato e militarizzazione dello stato: la Libia sarà sempre uno stato civile e l'esercito lo proteggerà e garantirà la sicurezza della popolazione", ha aggiunto Gununu, aggiungendo che le forze regolari stanno avanzando e prendendo possesso di mezzi impiegati dalle truppe inviate da Haftar. "Questo attacco è sorprendente e ha distrutto le speranze dei libici per la democrazia mentre tutti si stavano preparando per la prossima conferenza nazionale a Ghadames", ha aggiunto.

