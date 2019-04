Meghan fuori controllo. E scatta l'ultimo divieto della Regina

Ha fatto il giro del mondo la frase che Harry d’Inghilterra avrebbe pronunciato pochi mesi dopo aver sposato la bizzosa Meghan Markle: “Quello che Meghan vuole, Meghan ottiene”. A quanto pare non è così. La ultranovantenne Regina Elisabetta II ha detto basta ai capricci dell'americana e ha cominciato vietandole i gioielli della Corona: l’ex attrice indosserà solo quelli che le concederà Sua Maestà. Una gola profonda di Buckingham Palace ha rivelato al tabloid “The Sun”: “È a discrezione della Regina e di qualche consigliere fidato quali elementi della collezione reale possano essere prestati e soprattutto a chi. La Regina apprezza Meghan, ma ritiene che mantenere l’ordine e rispettare le gerarchie all’interno della famiglia sia importante. Meghan è la più popolare, ma è di rango inferiore a Kate”. Alla base della decisione ci sarebbe anche il disappunto per gli atteggiamenti fuori protocollo (e controllo) della Duchessa del Sussex.

La celeberrima collezione dei gioielli della Corona comprende oltre un milione di monili in platino, oro e gemme dalla mirabile fattura, ma Meghan dovrà “accontentarsi” di indossare solo alcuni pezzi scelti dalla Regina. E schiaffo nello schiaffo, alla moglie di Harry sarebbero preclusi i gioielli dalla principessa Diana, concessi invece alla Duchessa di Cambridge Kate Middleton. La querelle sui preziosi va avanti già da un po’ visto che per il matrimonio con Harry, la bella Meghan puntò i piedi per avere una tiara di smeraldi, ma la Regina rispose seccata: “Porterà la tiara che le darò io!” (fonte People, nda). La Markle indossò una fascia di platino e diamanti appartenuta alla Regina Mary, ma riuscì a imporre il velo bianco nonostante fosse divorziata. Un atto “impuro” che la Regina non ha mai gradito. Più di recente, Elisabetta ha detto no anche a un brand di beneficenza autonomo dei Duchi del Sussex. Tuttavia ha concesso un profilo Instagram diverso da quello di Kensington Palace dove restano attivi Kate e William.