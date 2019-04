Rissa in classe, muore bambina di 10 anni

In South Carolina, una ragazzina di dieci anni è morta dopo una rissa in classe con un suo coetaneo. La studentessa, Raniya Wright, è morta due giorni dopo lo scontro alla Forest Hills Elementary School di Walterboro, secondo quanto riferito da funzionari del distretto scolastico della contea di Colleton. "Non c'erano armi", ha dichiaratol'ufficio dello sceriffo della contea di Colleton. La rissa era tra due studenti di quinta elementare, hanno spiegato. Nessuno è stato arrestato. I paramedici hanno trovato Raniya priva di sensi nell’infermeria della scuola, secondo quanto riferito dall'affiliato della CNN WCIV, citando il rapporto dello sceriffo. La studentessa è stata trasportata in aereo alla Medical University of South Carolina di Charleston.

L’altro studente coinvolto nella rissa è stato sospeso fino a quando non sarà stata completata un'indagine sull'incidente, hanno detto i funzionari della scuola. Non sono stati rilasciati maggiori dettagli sul litigio. "Raniya era una studentessa meravigliosa, adorava scrivere, passare il tempo con i suoi amici, giocare a basket e amava essere una sorella maggiore, è stata coinvolta attivamente nella sua chiesa come usciere junior", ha raccontato il distretto in un comunicato. "Mancherà molto alla sua famiglia, ai suoi amici e all'intera comunità scolastica". "Il nostro intero distretto scolastico è rattristato da questo incidente", ha detto il distretto. "È molto difficile assistere alla morte di un giovane".

In un post su Facebook, la madre della piccola Raniya ha scritto che il bullismo potrebbe essere stato uno dei fattori scatenanti. Insieme al commento una foto mentre bacia la guancia di sua figlia sdraiata nel letto d'ospedale e attaccata ai tubi. "Stay woke PARENTS!" (State attenti genitori!) ha sottolineato.

Il collegio scolastico della contea di Colleton ha fatto i suoi primi commenti sulla morte di Raniya in seguito ad una riunione speciale per discutere dell'incidente, secondo quanto riferito dall'affiliato della CNN WCSC. Il presidente Tim Mabry ha letto da una dichiarazione che ha affermato che il distretto continuerà a supportare la famiglia Wright e che comunque sta cooperando con le indagini, secondo WCSC. "A causa delle indagini in corso e delle leggi sulla privacy degli studenti, al momento non possiamo condividere dettagli specifici", ha affermato. "Per rispetto delle nostre famiglie e dell'integrità di questa indagine, chiediamo che il pubblico rimanga paziente e concentrato sul sostegno di questa comunità durante questo periodo di tragedia". Walterboro è una città di circa 5.100 abitanti a circa un'ora di auto a ovest di Charleston. Forest Hills Elementary School ha circa 700 studenti ed ha avuto circa 50 incidenti comportamentali degli studenti che hanno portato a sospensioni lo scorso anno scolastico, secondo i dati forniti dai funzionari del distretto.