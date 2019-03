Carrey disegna il Duce a testa in giù. La nipote Alessandra esplode

Volano stracci "social" tra l’attore americano Jim Carrey e Alessandra Mussolini. Uno scontro a colpi di tweet si è consumato dopo che la star di Hollywood sul suo profilo ha pubblicato una vignetta in cui vengono raffigurati i corpi appesi a testa in giù di Benito Mussolini e Claretta Petacci in piazzale Loreto. Ad accompagnare la vignetta una scritta: "Se vi state chiedendo dove porti il fascismo, rivolgetevi a Benito Mussolini e alla sua amante Claretta".

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) 30 marzo 2019

Un tweet che non è piaciuto ad Alessandra Mussolini che ha commentato con un telegrafico quanto inequivocabile "You are a bastard" (tu sei un bastardo). L’attore non ha replicato, a farlo sono stati invece alcuni followers dell’attore con i quali la Mussolini ha interagito attraverso un pesante scambio di battute. Poi l'ex parlamentare nipote del Duce si è scatenata in una serie di tweet in cui ha rinfacciato la storia Usa all'attore hollywoodiano: dalle persecuzioni razziali in America ai bombardamenti atomici. Ma Jim Carrey è di origini canadesi

I think @JimCarrey should draw that too pic.twitter.com/2oIwvL1KyU — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marzo 2019

Hi @JimCarrey now draw this for us pic.twitter.com/tDZ9RB1WLm — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marzo 2019

And now @JimCarrey draw this other ... pic.twitter.com/0tfwUDImYi — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) 31 marzo 2019

L'attore hollywoodiano, colpito in passato da problemi mentali dovuti all'improvviso suicidio della fidanzata, negli ultimi tempi è stato protagonista di una campagna denigratoria nei confronti del presidente americano Donald Trump sempre a colpi di vignette sui social.