La nuova rivale di Kate Middleton? È la vicina di casa

Nessuno ha parlato esplicitamente di corna reali. Tuttavia il “Daily Mail”, informatissimo tabloid inglese caro a lady Diana Spencer, ieri ha lanciato un mezzo siluro: Kate rivaleggia con tale Rose Hanbury, ex modella, oggi ben sposata col marchese di Cholmondeley.

«Non sono chiari i motivi della presunta competizione in atto», fa sapere il giornale che intanto racconta vita, morte e miracoli della signora dagli occhi turchini entrata (a sorpresa) nella soap opera reale. Che c’entra con Kate e William? Ufficialmente niente. È solo una amica. Anzi, una vicina di casa. Kate Middleton ed il principe William hanno vissuto e lungo nella proprietà di Anmer Hall, nel Norfolk, a ridosso di Sandringham, costruendosi, negli anni, una propria piccola corte di amici. Rose Hanbury abita nei pressi della coppia reale, solo che alloggia - con marito e prole - nella reggia di Houghton Hall, una delle più fulgide residenze palladiane d’Inghilterra.

Perché Kate Middleton, duchessa di Cambridge e soprattutto futura regina d’Inghilterra, dovrebbe temere la notorietà di una marchesa il cui nome è stato fino ad oggi ignorato dall’opinione pubblica? Mistero, “Daily Mail” non entra nei dettagli e neanche avanza ipotesi. Sta di fatto che la marchesa (due giorni fa ha compiuto trentacinque anni) è molto attraente, porta i capelli lunghi e sfodera occhi azzurri appena appena malinconici. Non uno schianto, ma una bellezza dolce, forse un poco incolore. “Daily Mail” spiega che il marito David è molto più grande di lei e che nessuno pensava si sarebbe sposato mai.

Da lui l’ex modella ha avuto tre figli: i gemelli Alexander e Oliver ed infine Iris, una bambina. I marchesi sono sposati dal 2009 ed hanno condotto fino ad oggi vite all’insegna del basso profilo. Fanno parte dell’aristocrazia di campagna, ben quotata in termini di accesso all’entourage reale. Rose e Kate sono diventate amiche nel corso degli anni, adesso tuttavia Kate nutrirebbe nei suoi confronti una rivalità accesa. Teme fortemente che la marchese possa essere una sua antagonista. In quale àmbito non viene specificato.

«Ad una prima lettura questa diffidenza di Kate appare quantomeno bizzarra, ma c’è, esiste», avrebbe riferito un aristocratico ben informato. Poche ore prima della pubblicazione di cui si scrive Kate aveva lasciato William e figli a casa, partecipando da sola al Portrait Gala della National Portrait Gallery, dove la duchessa è stata vista insieme a personaggi famosi come Naomi Campbell e Victoria e David Beckam. Si addensano nuvole sulle nozze tra gli innamoratissimi duchi di Cambridge?

Oppure la presunta rivalità è stata comunicata al giornale solo per dimostrare come l’ex signorina Middleton non sopporti la vicinanza di figure femminili che possano oscurare il suo prestigio? Da mesi viene data come ormai sedimentata la rottura tra la moglie Kate e la cognata Meghan Markle, colpevole di avere stimolato l’interesse dell’opinione pubblica e di conseguenza quello della stampa.

Fra le (poco) allegre cognate di Windsor i rapporti sono ormai chiusi, con poche possibilità di sutura. Meghan è stata fatta oggetto negli ultimi mesi di una feroce campagna denigratoria, tanto solida quanto impietosa: una regia, dietro, deve pur esserci dal momento che proprio nei giorni scorsi non individuati esperti di web hanno parlato di un complotto “telematico” contro l’attrice di soap opera in procinto di partorire il primo figlio dell’adorabile principe Harry. Le trame s’infittiscono; all’ombra del Trono di San Giacomo maturano sfide all’ultimo scoop.