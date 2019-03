In Etiopia precipita aereo con 157 persone. Morte nei cieli anche in Colombia

Un Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines si è schiantato lungo la rotta da Addis a Nairobi con 149 passeggeri e otto membri dell'equipaggio a bordo. "Confermiamo che il nostro volo di linea ET 302 da Addis Abeba a Nairobi è stato coinvolto in un incidente", ha detto la compagnia aerea in un comunicato. L'ufficio del primo ministro Abiy Ahmed ha scritto su Twitter "esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari sul volo di linea per Nairobi, in Kenya questa mattina". E altre 14 persone sono morte nello schianto di un aereo di linea regionale DC3 nel centro della Colombia. Lo hanno fatto sapere fonti della Difesa colombiana secondo cui l'aereo volava tra San José del Guaviare e Villavicencio.