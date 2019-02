Usa-Corea del Nord, nessun accordo sul nucleare. Trump parte senza firma

Il summit di Hanoi tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si è concluso senza un accordo. Lo fa sapere la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, spiegando che "i rispettivi staff non vedono l'ora di incontrarsi in futuro". Il vertice è terminato in anticipo: nel programma originale erano previsti per i due leader una "Cerimonia di firma congiunta" e un pranzo di lavoro, ma alla fine i due hanno lasciato il summit senza cerimonia di firma e Trump ha anticipato la conferenza stampa di due ore.

Qualche ora prima il presidente Usa aveva assicurato di non avere fretta e che preferiva arrivare a "un buon accordo" sul nucleare iraniano: "non ho fretta...la velocità non è così importante per me", aveva detto. Kim Jong Un, dal canto suo, aveva dichiarato che non sarebbe andato a Hanoi per un summit con Trump se non fosse stato pronto alla denuclearizzazione: "Se non lo fossi stato, non sarei qui", ha detto. Le due parti, però, divergono sul significato del termine denuclearizzazione. Nel corso del primo summit Trump-Kim, che si era tenuto a giugno a Singapore, il presidente Usa e il leader nordcoreano avevano scritto una pagina di storia, ma la dichiarazione comune finale che avevano firmato non conteneva impegni concreti.