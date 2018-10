Paralisi simil polio, aumentano i casi: a rischio i bambini negli Usa

Allarme negli Usa dove nel Minnesota i funzionari della della sanità pubblica hanno dichiarato che è stata diagnosticata la mielite acuta flaccida - nota come AFM - a sei bambini del Minnesota. Questa rara malattia, contro la quale non esiste il vaccino, colpisce il sistema nervoso, in particolare il midollo spinale, e può portare alla paralisi.

Il Dipartimento della Salute ha precisato che, in media, non si registra più di un caso all’anno e che malattia in genere colpisce i bambini. Tutti i casi recenti in Minnesota, registrati dopo settembre, riguardavano bambini di età inferiore ai 10 anni. L'AFM può svilupparsi da un'infezione virale, sebbene la sua causa esatta non sia ancora stata determinata. I sintomi includono debolezza degli arti e difficoltà a deglutire o parlare. I medici hanno sottolineato l'importanza di riconoscere i primi segnali della malattia e di chiedere immediatamente assistenza medica.

Il trattamento della malattia si concentra solo sull'alleviare i sintomi poiché non è stata ancora scoperta una vera e propria cura. I casi di AFM sono comparsi per la prima volta negli Stati Uniti nell'agosto 2014, alla fine di quell'anno erano stati diagnosticati 120 casi in 34 stati diversi. Dal 2014 in poi è stato registrato un forte aumento che è coinciso con un incremento nazionale di gravi malattie respiratorie. Dall’agosto del 2014 all'agosto 2018 i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno registrato ben 362 casi di AFM negli Stati Uniti. Le uniche indicazioni di prevenzione della malattia sono di restare aggiornati sui vaccini utili da fare, lavarsi le mani e prevenire le punture di zanzara.