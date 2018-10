Dopo quelle di Kathryn Mayorga piovono nuove accuse di molestie sessuali nei confronti di Cristiano Ronaldo. Ci sarebbe infatti un'altra donna a puntare il dito contro il campione portoghese della Juventus. "Sono stato contattato da una donna che sostiene di aver ricevuto lo stesso trattamento da Cristiano Ronaldo", ha dichiarato Leslie Stoval avvocato della Mayorga che sostiene di essere stata stuprata da CR7 in una suite del Palms Place Hotel di Las Vegas la notte del 13 giugno 2009. "Voglio parlare con le ex fidanzate del calciatore, le ragazze che lo conoscono intimamente: sarebbero preziose per capire la sua condotta. Andrò in Inghilterra, se serve", annuncia il legale facendo intravedere un processo innanzitutto mediatico e uno scenario alla Weinstein. Il legale ha fornito le generalità della seconda accusatrice alla polizia di Las Vegas.

Se davvero Stoval chiedesse di sentire le varie ex di Ronaldo si troverebbe un elenco, oltre che lunghissimo, zeppo di celebrities come Kim Kardashian, Paris Hilton, Gemma Atkinson, Irina Shayk.